Omicidio di Sharon Verzeni, perizia sul killer: “Lei mi chiedeva perché la colpivo”

«Non emergono al momento elementi indicativi di una patologia mentale per l’assassino di Sharon Verzeni». Lo afferma in una nota la presidente della Società Italiana di Psichiatria (Sip), Liliana Dell’Osso. «Gli elementi che emergono - afferma - non sembrano puntare verso un disturbo affettivo o psicotico in fase acuta, vale a dire verso una patologia mentale, mentre potrebbe emergere un disturbo legato a personalità antisociale che non è motivo di incapacità di intendere o volere. Verso un disturbo legato alla personalità ad esempio sembrano indirizzare la storia di maltrattamenti nei confronti della famiglia, a fronte invece di un profilo sociale di apparente normalità. Ed anche il fatto che sembrasse concentrato sulle armi bianche da tempo, e che potesse esserci una spinta ad aderire, per motivi di immagine, a modelli di trasgressività».

Inoltre, rileva la presidente Sip, «viene citato un cambiamento del funzionamento psicosociale al ritorno di un periodo all’estero, e in questo senso potrebbe essere da indagare anche un eventuale uso di sostanze. Sono tutti quesiti che solo una approfondita valutazione potrà chiarire».