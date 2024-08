Pagano il pecorino e la salsiccia alla "modica" cifra di... 1.155 euro: turisti milanesi beffati in Sardegna

"Scelti i pezzi da acquistare (alcuni pezzi di pecorino confezionati sottovuoto, un trancio di coppa e una salsiccia, quattro chili scarsi in tutto) - riporta ancora il quotidiano sardo - l’anziana donna ha provveduto a pagare mentre il familiare caricava la merce a bordo dell’auto. Niente scontrino fiscale, solo la ricevuta del pos e una doccia fredda: 1.155 euro pagati in un batter d’occhio. Tutto in pochi secondi, neanche il tempo di guardare e quando i due si sono accorti del “pacco al formaggio” l’ambulante non c’era già più. Scomparso, ma non senza lasciare traccia. Nella ricevuta di pagamento risultano infatti nome, cognome, ditta e indirizzo".

Una storia che ha dell'incredibile e che riguarda un'anziana signora lombarda ipovedente di 86 anni in vacanza in Sardegna insieme ad un familiare. Quest'ultima è andata ad acquistare dei prodotti tipici ma ha pagato la cifra record i 1155 euro.

La donna e il familiare hanno contattato le forze dell'ordine e hanno presentato denuncia contro l'ambulante. Ma al momento ciò che resta di questa incredibile vicenda sono le repliche alle contestazioni di un acquisto faraonico da parte del commerciante.

"È un prodotto di nicchia, il prezzo l’ho detto prima di acquistarlo. Penso sia un mercato libero, quindi non vedo problemi". Non solo, l’ambulante- riporta ancora La Nuova Sardegna - si è soffermato anche sull’invalidità della donna anziana che ha acquistato formaggi e salsicce “di nicchia”. "Sinceramente – si legge nel messaggio whatsapp di conversazione tra lui e i familiari della donna che ha acquistato i suoi prodotti tipici – non mi sembravano poco lucidi, ma più svegli di me, dato che guidavano l’auto, erano in spiaggia tranquillamente e hanno pagato utilizzando il pos. Se fossero persone poco lucide bisognerebbe metterle in una struttura e allora sareste voi familiari e parenti da denunciare. Ma, ripeto, sono molto lucidi e svegli".