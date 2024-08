Sharon Verzeni al suo assassino prima di essere accoltellata: "Perchè? Perchè?"

Moussa Sangare, prima di accoltellare a morte Sharon Verzeni, le ha detto: «Scusa per quello che ti sto per fare». E La donna mentre era colpita chiedeva: «Perchè? Perchè?».

E’ un dettaglio, da quanto si è appreso, dell’interrogatorio reso dal fermato per l’omicidio della barista a Terno d’Isola. Sangare ha raccontato di essere poi fuggito in bicicletta e di averla modificata nei giorni successivi in alcuni componenti, per evitare che potesse essere individuato grazie al mezzo. Sempre per lo stesso motivo, si era anche tagliato i capelli.

La vicina di Sangare, "avevamo paura, era fuori di sè"

Noi avevamo paura di lui. Dicevo a mio marito e a mio figlio di stargli alla larga. Era violento». A raccontarlo è Clotilda, una vicina di casa di Moussa Sangare, il 31enne fermato ieri per l’omicidio di Sharon Verzeni, colpita con quattro coltellate in strada a Terno d’Isola, nella Bergamasca. La donna, che abita sopra la famiglia del killer reo confesso nel vicino paese di Suisio, lo descrive come una persona «fuori di sé. Non era gentile - aggiunge -, faceva violenza ai suoi familiari, alle tre di notte sembrava che venisse giù il soffitto. Non si parli di un raptus». Rispondendo alle domande dei cronisti, ha poi ricordato l'episodio di alcuni mesi fa, quando Sangare avrebbe appiccato il fuoco nell’appartamento in cui vivono la mamma e la sorella. "Lo trovavo qui strafatto nel cuore della notte - ha detto indicando il piccolo cortile interno -, per salire a casa dovevo passare sopra di lui». Numerose le segnalazioni fatte nell’ultimo anno per denunciare la situazione. «Sono andata personalmente dal sindaco, dagli assistenti sociali, ho chiamato i vigili e i carabinieri. Tutti sapevano. Ma qui deve succedere il fatto perché qualcuno intervenga».