Un anno fa la strage di Brandizzo. Il fratello del messinese Kevin Laganà: "Governo assente"

"Dico la verità: mi aspettavo il governo. La Meloni, un ministro. Un anno fa, subito dopo i fatti, è venuto il presidente Mattarella e ci siamo sentiti rincuorati in quell'immenso dolore. Lo abbiamo visto commosso mentre posava dei fiori dove sui binari dove mio fratello è morto. Stavolta no, non c'era nessuno dello Stato, perlomeno dei vertici, fatta eccezione per i sindaci di Vercelli e Brandizzo".

Così in una lettera alla Stampa Antonino Laganà, fratello di Kevin, 22 anni, la vittima più giovane della strage ferroviaria di Brandizzo. "E' per noi inaccettabile quanto accaduto ieri. Dopo quello che abbiamo vissuto non abbiamo paura di dire ciò che pensiamo. Non abbiamo filtri, timori verso uno Stato che ci ha tradito. Perché Rfi, per noi, è lo Stato. E mio fratello è morto mentre era nelle loro mani. Avrebbero dovuto garantire sulla sua sicurezza e lo hanno mandato a morire. Fa male".