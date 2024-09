La morte del giovane ciclista Simone Roganti, domani l'autopsia a Pescara

Si terrà domattina a Pescara l'autopsia di Simone Roganti, il 21enne ciclista morto nella notte di venerdì per un malore a Villa Santa Maria di Spoltore. Ad eseguire l’esame sarà l’anatomopatologo Cristian D’Ovidio, professionista salito già alla cronaca per aver lavorato nel caso del calciatore Piermario Morosini del Livorno, morto allo stadio di Pescara nell’aprile del 2012.

Solo dopo l’esame, richiesto dal pm Luca Sciarretta che ha aperto un fascicolo sulla scomparsa del giovane ciclista, la salma di Simone sarà riconsegnata alla famiglia che provvederà poi ai funerali del ragazzo. Nell’ambiente del ciclismo abruzzese la morte di Simone è arrivata come un cazzotto nello stomaco: solo due giorni prima Roganti si era allenato con un nutrito gruppo di altri ciclisti effettuando per ben due volte la salita di Passo Lanciano.

Prima della partenza della corsa podistica StraMontesilvano oggi è stato anche osservato un minuto di raccoglimento in memoria del giovane. L'inchiesta della Procura pescarese dovrà ricostruire non solo le cause della morte di Simone ma anche la tempistica perchè risulterebbero dei lati da chiarire. Si è appreso anche che i carabinieri hanno sequestrato alcuni oggetti in casa Roganti che dovranno essere esaminati.