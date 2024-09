Paura per David Neres e la moglie dopo Napoli-Parma: pistola puntata in faccia e rapina

Prima l'esordio in Serie A con un ingresso scintillante ed un assist al bacio per il gol decisivo di Anguissa che ha fatto esplodere il Maradona. Poi la terribile disavventura nel post gara. David Neres, uno dei tanti volti nuovi del Napoli, ha vissuto attimi di terrore mentre era con la moglie in un van nel rientro in albergo dopo la partita contro il Parma.

Due malviventi hanno sfondato e rotto il vetro del mini bus e gli hanno puntato la pistola addosso facendosi cosnegnare l'orologio (che avrebbe un valore stimato di 100mila euro). Neres lo ha consegnato subito e i due sono subito scappati a bordo di una moto. Neres - come riporta la Gazzetta dello Sport ha denunciato l'accaduto alla polizia ed è stato accompagnato in albergo dove ad attenderlo c’erano tifosi che ovviamente non sapevano ancora nulla di quanto accaduto al loro beniamino e, dunque, gli è parso un fatto strano vedere il calciatore passare con lo sguardo a testa bassa.