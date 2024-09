Tragedia in montagna, muore a 62 anni Fabrizio Longo direttore di Audi Italia

Un tragico incidente in montagna è costato la vita a Fabrizio Longo, un noto dirigente del settore automotive (era alla guida di Audi Italia), morto a 62 anni in seguito a una caduta di circa 200 metri mentre affrontava in solitaria la via ferrata che porta alla cima Payer, situata nel gruppo dell'Adamello, in Trentino. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:15 tra il Corno di Lagoscuro e il ghiacciaio del Pisgana.

Nonostante l'esperienza di Longo, che stava affrontando la traversata con l'attrezzatura adeguata, qualcosa è andato storto. Un testimone ha segnalato l'accaduto al numero di emergenza, e il soccorso alpino, arrivato in elicottero, ha individuato Longo circa 200 metri sotto la cima. Purtroppo, il medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'incidente ha richiesto un intervento di soccorso complesso, data la zona impervia. La salma è stata recuperata dall'elicottero della Guardia di Finanza e trasferita a Carisolo. Ora, le autorità dovranno indagare per ricostruire le esatte dinamiche dell'accaduto, inclusa la verifica dell'attrezzatura utilizzata.