Ancora pioggia oleosa dall’impianto Isab: cresce l’allarme tra i residenti di Melilli

Nuova pioggia oleosa dall’impianto Isab nel Siracusano. «Anche nella giornata odierna, come comunicato dall’azienda Isab Srl alle autorità preposte - informa il sindaco di Melilli Giuseppe Carta - si è verificato un cosiddetto 'evento imprevisto e/o incidentale'. Alle 13 di oggi, «a causa di disservizio elettrico si è proceduto con l’arresto dell’unità 100 (Topping)» che ha dato vita a fenomeni di «sfiaccolamento» e la cui cause «sono ancora in fase di accertamento».

«L'ormai ciclico susseguirsi di eventi incidentali», prosegue il primo cittadino, che fanno seguito a quello verificatosi il 26 agosto, ha indotto Carta a chiedere un «immediato ed urgente incontro all’azienda», convocando il direttore generale di Goi Energy - Isab Srl al Comune: «Il ripetersi di questa tipologia di eventi sta allarmando la cittadinanza melillese e gli abitanti dei paesi limitrofi la zona industriale. Questo, ne consegue, non è più tollerabile. Pretendiamo risposte ed azioni concrete a tutela dell’ambiente e dei cittadini».