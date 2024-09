Migranti: 120 su un barcone a Lampedusa, in 621 nell'hotspot

Massiccio sbarco di migranti a Lampedusa: in 120 sono giunti con un barcone di 12 metri. A bordo cittadini bengalesi, siriani, pakistani, iracheni, iraniani, senegalesi e sudanesi. Fra loro un minore. Ai soccorritori hanno riferito di essere partiti da Sabratah, in Libia, ieri notte e aver pagato da 3 a 4.500 euro per la traversata. Sono stati portati tutti all’hotspot dove ci sono adesso 621 ospiti. In mattinata il programmato trasferimento di 210 di loro con il traghetto di linea Sansovino diretto a Porto Empedocle.