Omicidio Verzeni: udienza di convalida per Sangare. La sorella: "Tre denunce invano, ora Sharon sarebbe viva"

E’ iniziato nel carcere di via Gleno a Bergamo l’udienza di convalida del fermo di Moussa Sangare, il 30enne reo confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola. Intorno alle 8.30 è arrivato l’avvocato Giacomo Maj, il legale di Sangare, per un colloquio prima di comparire davanti alla gip Raffaella Mascarino. In giornata è poi atteso il deposito dell’ordinanza della giudice sulla richiesta del pm Emanuele Marchisio, presente all’udienza, di applicare a Sangare, al quale contesta l’omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, la custodia cautelare in carcere.

La sorella dell'assassino: "Tre denunce invano, ora Sharon sarebbe viva"

«Ho avuto paura di morire anche io. Mio fratello ha tentato di uccidermi. Quello che ha fatto a Sharon poteva succedere a me. Ne sono convinta». Ad affermarlo al Corriere della Sera è Awa, sorella di Moussa Sangare, il 30enne che ha confessato il delitto di Sharon Verzeni. «È stata un’escalation - dice -. Io e mia madre Kadiatou abbiamo fatto di tutto per aiutarlo. Non volevamo credere a quello che ha confessato. Con mamma siamo scoppiate in lacrime. Forse però se ci avessero ascoltate Sharon sarebbe ancora viva. Il nostro pensiero va a lei e alla sua famiglia».