Strage di famiglia a Paderno: il 17enne ha colpito prima il fratellino nel sonno, poi madre e padre arrivati in soccorso del più piccolo

«Il 17enne ha aggredito il fratello mentre dormiva , ma il piccolo in qualche modo si è svegliato e ha fatto svegliare a sua volta i genitori. Quando sono arrivati prima ha colpito la madre e poi quando la madre si è accasciata, ha colpito il padre, di spalle, mentre prestava soccorso al figlio minore». Lo ha detto il pm della Procura della Repubblica per i minorenni, Sabrina Ditaranto, durante la conferenza stampa al Comando provinciale di Milano dei Carabinieri. «I militari quando sono arrivati sul posto della strage, a Paderno Dugnano hanno trovato un ragazzo seduto su un muretto d’ingresso, calmo. A terra c'era un grosso coltello da cucina e lui era sporco di sangue. I militari lo hanno rassicurato, era sereno e lucido. Poi sono entrati in casa e hanno scoperto la strage» ha detto il tenente Luigi Ruzza, comandante della stazione carabinieri di Paderno Dugnano.

«Dal punto di vista giudiziario non abbiamo un movente tecnicamente valido. Dal punto di vista sociologico e psicologico ovviamente sono aperte le indagini. Anche il 17enne non si dà una spiegazione. Ha parlato di un suo "malessere" da qualche giorno, un pensiero di uccidere, ma non legato alla famiglia» ha proseguito il pm Sabrina Ditaranto. «Gli elementi che mano a mano acquisivamo facevano scricchiolare la sua prima versione dei fatti e poi all’interrogatorio si è subito liberato - ha aggiunto Ditaranto - L’interrogatorio infatti è iniziato con la sua confessione, non abbiamo dovuto scavare o insistere, il ragazzo era molto provato dall’attesa, e cominciava a rendersi conto della realtà». «Appena gli abbiamo chiesto la sua versione dei fatti ha immediatamente ritrattato e si è detto autore dei tre omicidi», ha spiegato.