Stragi di famiglia, da Erika a Benno: quando sono i figli ad uccidere

La strage compiuta dal 17enne di Paderno Dugnano è solo l’ultima di una serie di delitti in cui sono i figli ad uccidere i familiari.

A volte ancora minorenni, sono diversi i casi in cui hanno massacrato i loro genitori e spesso anche i fratelli, con una freddezza e una violenza che ha lasciato di stucco forze dell’ordine e opinione pubblica. In Italia, ricorda Eures, il 43 % degli omicidi viene commesso tra le mura domestiche, percentuale che al Nord diventa uno su due. Secondo gli ultimi dati del Viminale, dall’inizio dell’anno al 25 agosto sono stati compiuti in Italia 186 omicidi e di questi 88 sono avvenuti in ambito familiare. Una percentuale che sfiora il 50%.

Andando indietro nel tempo, tra i delitti più datati c'è quello del 13 novembre 1975 a Vercelli: Doretta Graneris, appena 18enne, uccise a colpi di pistola la madre, il padre, il fratello di 13 anni e i nonni materni. Complice del massacro il fidanzato di Doretta, Guido Badini. La ragazza era in rotta con la famiglia e da alcuni mesi era andata a convivere con il fidanzato. Il 4 agosto 1989 a Parma è invece Ferdinando Carretta a uddicere con un’arma da fuoco il padre Giuseppe, la madre Marta e il fratello Nicola portando i cadaderi in una discarica. Rintracciato nel Regno Unito, confesserà davanti alle telecamere di 'Chi l’ha visto' il triplice omicidio e il suo odio nei confronti del padre. Assolto per incapacità totale di intendere e volere, è morto 61 anni.