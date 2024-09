Blitz contro la camorra nel Casertano: 32 in carcere e sequestri per oltre un milione di euro

Sono complessivamente 42 i destinatari dell’ordinanza emessa dal gip di Napoli dopo una indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Caserta sulla pervasività della camorra tra Teverola e Carinaro.

Il gip ha disposto il carcere per 32 indagati, gli arresti domiciliari per tre persone, mentre altre sette sono sottoposte al divieto di dimora in Campania. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione di armi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz per gli arresti di questa notte è il frutto di un’attività investigativa, svolta dal 2021 al 2023, che ha avuto il suo epicentro nei due comuni del Casertano. Le indagini hanno anche consentito, attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, l’analisi dei tabulati e i servizi di osservazione e pedinamento, di accertare come Aldo Picca, esponente di spicco di un gruppo camorristico operante sul territorio e tornato in libertà dopo 19 anni di detenzione, abbia avviato una serie di attività criminali volte a riaffermare il 'dirittò di gestire le attività illecite su quei territori, senza sottostare alle decisioni delle fazioni del clan dei Casalesi nella cui area di competenza ricadono proprio Teverola e Carinaro.