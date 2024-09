Continua il “boom” dell’aeroporto dello Stretto, anche grazie all'utenza messinese

«Nella stagione invernale 2024-25 di Ryanair al via da fine ottobre sarà l'aeroporto di Reggio Calabria a diventare leader nei collegamenti internazionali da e per l'intera regione. Per la low cost irlandese il “sorpasso” di Reggio sullo scalo di Lamezia Terme è dovuto ai nuovi voli attivati: grazie a questo potenziamento e le ormai due basi il “Tito Minniti” raggiungerà quota 8 rotte estere, contro le 6 dell'aeroporto lametino». Se ne è avuto conferma dal sito “Aeroporti Calabria”, che ha messo a confronto i due scali regionali e anche quello siciliano di Catania. Non è una sorta di “guerra tra poveri”, come poteva sembrare qualche anno fa (“tu mi togli una piccola fetta di mercato, io te ne tolgo due”), ma il segnale chiaro che è iniziata una nuova era: quella del vero “Aeroporto dello Stretto”, cosa che finora il “Tito Minniti” di Reggio non era riuscito a essere.

Interessante il “dossier” pubblicato dal sito “Aeroporti”. «Il volo Ryanair per Barcellona El Prat (che da fine ottobre cambia orari e sarà calendarizzato a Reggio venerdì e domenica) è realizzato nelle stesse giornate a Catania, dalla compagnia spagnola Vueling, che vola per la città catalana da martedì a domenica. Il Berlino-Brandeburgo (venerdì e domenica) sovrappone Reggio sempre con Catania, dove la domenica ci sono ben due voli, della stessa Ryanair e con EasyJet. Il nuovo volo per Bruxelles Charleroi, lunedì e giovedì, ha sovrapposizioni sia a Lamezia (lunedì, oltre all'altro volo del sabato) che a Catania, dove la destinazione è giornaliera (tranne venerdì, scoperto per il bacino d'utenza) tra Ryanair e WizzAir. Anche per Francoforte si può volare da tutti e tre gli scali e in particolare Catania con i suoi voli giornalieri tranne il sabato si sovrappone a Reggio il martedì (l'altra tratta reggina è proprio sabato), mentre a Lamezia il volo c'è lunedì, mercoledì e venerdì. Il volo per la città polacca di Katowice, non presente a Lamezia, sarà ora coperto per quasi tutta la settimana tra Reggio (martedì e sabato) e Catania (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica con Ryanair e Wizz Air) senza sovrapposizione di date».