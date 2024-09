Gennaro Sangiuliano, un ministro tra "rivoluzione culturale di destra" e... gaffe

Cambiare il verso della narrazione culturale di sinistra in direzione di un riequilibrio culturale che riconosca quel «pensiero di destra forte e autorevole» che, a sua detta, «la sinistra ha sempre voluto nascondere». Con questa missione Gennaro Sangiuliano, il 62enne giornalista, ex direttore del quotidiano Roma di Napoli e poi del Tg2, saggista, è entrato a fine 2022 nei saloni del Collegio Romano per ricoprire l’incarico di ministro della Cultura nel governo Meloni. Appena nominato, la prima visita ufficiale che ha fatto, racconta, è stata alla Sinagoga di Roma, dove si è imposto uno dei punti che vorrebbe qualificasse il suo mandato: la costruzione di un grande museo della Shoah nella Capitale, "città simbolo delle persecuzioni» ma unica grande città in cui manca un posto in cui coltivare la memoria. La seconda visita, ha raccontato nella sua prima uscita televisiva da ministro, ospite di Bruno Vespa, è stata nell’abitazione di Benedetto Croce. Il filosofo rientra infatti a pieno titolo nel Pantheon di Sangiuliano in cui trovano spazio di culto assoluto pochi altri intellettuali: tra questi, in particolare, lo storico Federico Chabod e l’idea di nazione che il ministro, al pari della sua simpatia per Giuseppe Prezzolini, ama citare in quasi ogni suo intervento.

Al punto che in occasione dell’esame di maturità dello scorso anno confessò che se fosse stato studente sarebbe stato dilaniato dalla possibilità di scegliere la traccia su Chabod o quella su Oriana Fallaci, altra sua figura cardine nel campo del giornalismo e della scrittura. Peccato che proprio l’amore per Fallaci gli è costato uno tra i primi inciampi della sua carriera, quando bacchettando la Rai annunciò che avrebbe chiesto alla tv pubblica di fare una fiction sulla vita della scrittrice (o su Indro Montanelli), senza sapere che neppure tanto tempo prima la tv di stato ne aveva appena mandata una in onda, con Vittoria Puccini protagonista. Così come erano già usciti di recente film su D’Annunzio o Pirandello, altri due autori presi ad esempio dal ministro per spiegare la necessità di rompere, come direbbe Marcello Veneziani, quella 'cappa dell’egemonia culturale della sinistra'.