Manovra, i medici e gli infermieri al governo: basta far cassa sulla nostra pelle

« Basta far cassa sulla nostra pelle ». Medici , dirigenti sanitari , infermieri e professioni sanitarie serrano le fila affinché arrivino chiare le loro richieste per la legge finanziaria 2025 . «Chiediamo un forte impegno da parte del Governo che questa volta deve dimostrare se davvero intende difendere il diritto alla salute o se intende portare alla deriva il Servizio sanitario nazionale . Noi ci comporteremo di conseguenza», affermano Pierino Di Silverio , segretario Anaao Assomed , Guido Quici , presidente Cimo-Fesmed , e Antonio De Palma , presidente Nursing Up .

Per questo Di Silverio, Quici e De Palma indicano al Governo e al Parlamento i punti principali delle loro rivendicazioni: investire nella sanità pubblica non solo con finanziamenti, ma anche con leggi che ne consentano il rilancio; rendere appetibili le professioni sanitarie, con un piano di assunzioni che limiti il disagio; aumentare le retribuzioni prevedendo finanziamenti adeguati per il rinnovo dei contratti. E ancora, defiscalizzazione dell’indennità di specificità medica, raddoppio di quella infermieristica ed estensione alle ostetriche. Infine, adozione di seri provvedimenti per arrestare l'escalation delle aggressioni nelle strutture sanitarie, contrattualizzazione degli specializzandi e riconoscimento del carattere usurante delle professioni assistenziali.

«Questo il nostro pacchetto di proposte - concludono Di Silverio, Quici e De Palma - che porteremo avanti con tutte le nostre forze». Ma la legge di bilancio non è l’unico ambito di intervento per riqualificare il Ssn. «Chiediamo una profonda riforma del Servizio sanitario nazionale, ormai datata al 1992 e non più compatibile con le profonde trasformazioni susseguitesi nei decenni».