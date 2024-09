Morta bimba di tre anni investita da un furgone a Baranzate, nel Milanese

Una bambina di 3 anni è morta oggi a Baranzate, vicino Milano, dopo essere stata investita da un furgone in manovra. L'incidente è avvenuto intorno alle 18:30 in via Redipuglia. La piccola, nata in Italia da genitori di origine egiziana, era stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda, ma purtroppo non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate.

La madre, che si trovava con la bambina al momento dell'incidente, ha avuto un malore a causa dello shock ed è stata portata in ospedale in codice giallo. L'autista del furgone, un uomo italiano di 57 anni, è risultato negativo all'alcol test, come confermato dai carabinieri. Il veicolo è stato sequestrato e sono in corso accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.