Catania, picchiata e segregata dal compagno per il suo desiderio d'indipendenza

A Santa Maria di Licodia (Catania) un uomo di 31 anni violento e possessivo ha malmenato e poi segregato in camera da letto la compagna, una 29enne straniera, che è stata liberata dai carabinieri grazie all’allarme dato da un’amica della vittima residente a Brescia, che la donna è riuscita a contattare tramite il wifi di casa dicendole di avvisare le forze dell’ordine. La vittima è stata medicata nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò, dove i medici l’hanno dichiarata guaribile in 5 giorni. Il Gip ha convalidato l’arresto dell’uomo che è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona.

L’intervento è scattato intorno alle 20.40, quando la Centrale operativa di Paternò ha ricevuto una richiesta di soccorso dall’amica in Lombardia che ha detto che la 29enne era stata aggredita fisicamente dal convivente. L’uomo ha aperto la porta ai carabinieri ammettendo di aver «fatto un guaio con la sua compagna» ed è stato bloccato. La vittima è stata trovata in camera da letto in evidente stato di shock ed alla vista dei militari è scoppiata in lacrime chiedendo aiuto. Ha poi mostrato ai militari i lividi sulle gambe e sulle braccia, segni delle percosse e dei morsi datile dal compagno durante le aggressioni, alimentate da una morbosa possessività.