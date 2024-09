Spagna, in libertà Rafa Mir, l'attaccante del Valencia arrestato con l'accusa di aggressione sessuale

Torna in libertà Rafa Mir, attaccante del Valencia arrestato lunedì per un’accusa di aggressione sessuale: è quanto ha deciso, secondo dichiarazioni del suo avvocato Jaime Campaner a media spagnoli, dalla giudice

incaricata del caso. Il calciatore, classe 1997, avrà però a suo carico misure cautelari stabilite dalla magistrata.

Mir era stato denunciato da una donna che, insieme a un’amica, si è detta vittima di violenze sessuali avvenute a casa del giocatore nella notte tra sabato e domenica. «Rafa Mir è tranquillo», ha dichiarato il suo legale, «questo episodio è concluso, ma la partita è appena iniziata». Oltre all’attaccante del Valencia, è stato arrestato per questo caso anche il suo amico Pablo Jara, difensore dell’Alcantarilla FC, una squadra che milita nella Terza Divisione spagnola. Anche nei suoi confronti la giudice ha decretato la libertà con misure cautelari.