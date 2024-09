Francia, Michel Barnier è il nuovo premier: "Formare un governo di unità per servire il Paese"

Il presidente Emmanuel Macron ha finalmente nominato il nuovo Primo Ministro: la sua scelta è caduta su Michel Barnier, esponente politico di destra di lungo corso, ex ministro degli Esteri ed ex Alto Commissario europeo. Un iter lungo e sofferto che si conclude sessanta giorni dopo il secondo turno delle elezioni legislative, che ha portato a un’Assemblea Nazionale senza maggioranza. L’ex negoziatore dell’Unione Europea per la Brexit Michel Barnier ha avuto un colloquio con Macron.

E’ stato poi visto lasciare l’Eliseo dopo l’incontro e il presidente lo ha salutato con una stretta di mano. Il Capo dello Stato «si è assicurato» che Michel Barnier soddisfi le condizioni di stabilità e il più ampio consenso possibile e gli ha chiesto di «formare un governo di unità per servire il Paese». Barnier, il primo ministro più anziano della V Repubblica succede così a Gabriel Attal, 35 anni, che era il più giovane. Dovrà cercare di formare un governo che possa sopravvivere alla censura parlamentare, per porre fine alla più grave crisi politica degli ultimi decenni.