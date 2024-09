Gli ambienti ultrà, da templi della passione a comitati d’affari. Il precedente di Diabolik e l'inchiesta sul tifo juventino

Sulle infiltrazioni nelle curve investigatori e magistrati sono già a lavoro da tempo. Il business dei biglietti, ovvero il bagarinaggio e la richiesta di favori alle società, ha portato a Torino alla prima condanna per associazione a delinquere a dei capi ultras della Juventus nel processo Last Banner. Una partita, di quelle di cartello, può far entrare nelle tasche degli ultras fino a 30mila euro. Nel 2016 la squadra mobile di Torino, aveva scoperto che alcuni che uomini legati alla cosca Pesce-Bellocco erano presenti allo stadio della Juventus e il tentativo da parte della criminalità organizzata di entrare in curva.

Un omicidio e un ferimento che riportano alla ribalta i presunti collegamenti tra gli ultras e la criminalità organizzata. Bellocco per gli inquirenti «non è uno qualsiasi»: ha alle spalle precedenti per associazione di stampo mafioso. Beretta invece era legato a Vittorio Boiocchi, storico leader neroazzurro ucciso con cinque colpi di pistola sotto casa due anni fa.

Erano circa le 19 del 7 agosto 2019 quando, in una panchina del Parco degli Acquedotti a Roma, veniva assassinato con un colpo di pistola alla testa Fabrizio Piscitelli, per tutti Diabolik, fondatore e leader indiscusso degli Irriducibili Lazio. Cinque anni dopo a Milano altri due ultrà, Antonio Bellocco, 39 anni, e Andrea Beretta, 49 anni, diventano notizia di cronaca.

Ma non ci solo i biglietti: c’è la vendita del materiale e soprattutto la gestione della droga. Anche i furgoni dei paninari diventato bocconi ghiotti soprattutto per la ‘ndrangheta. Infine la manovalanza che possono offrire i duri delle curve quando c’è da recuperare crediti per la malavita.

Da tempo le lotte negli stadi non riguardano più la politica, anche se l’estrema destra ha preso sempre più piede. Non si conquista più una curva per esporre una bandiera raffigurante il Che o una croce celtica. Ma solo per affari.

I precedenti di Diabolike dell’inchiesta su alcunefrange del tifo juventino