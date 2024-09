Il maltempo flagella il Nord: nubifragi in Piemonte, 50 persone isolate in Val di Susa. A Milano è allerta Seveso

Le precipitazioni intense delle prime ore del mattino hanno determinato nelle valli occidentali incrementi significativi dei livelli dei corsi d’acqua del reticolo principale e secondario. Nel Torinese il fiume Stura di Lanzo ha superato a Mezzenile il livello di pericolo e a Lanzo Torinese il livello di guardia e risulta ancora in crescita e potrà raggiungere il livello di pericolo. Il torrente Orco a Spineto è in crescita e ha raggiunto la soglia di guardia. Incrementi significativi sono stati registrati anche per i torrenti Pellice a Villafranca, Sangone a Trana, Chisone a Pinerolo, senza raggiungere il livello di guardia e con valori stazionari o in lieve decrescita. Nel Piemonte settentrionale ha superato il livello di pericolo il torrente Anza a San Carlo (Vco), ancora in crescita. I livelli del fiume Po sono attualmente stazionari. A seguito dei contributi degli affluenti in sinistra, a partire dalla tarda mattinata, saranno in crescita dalla sezione di Carignano (Torino) e successivamente a Torino, dove è previsto il superamento della soglia Murazzi nel pomeriggio. Il fiume Dora Riparia sarà in crescita, ma con valori al di sotto della soglia di guardia. Ancora per tutta la mattinata odierna sono attese precipitazioni moderate diffuse, forti o molto forti sui settori montani e pedemontani nordoccidentali, in particolare tra Valli di Lanzo e Valsesia, meno intense sul Cuneese. I temporali su Astigiano e Alessandrino sono in diminuzione. Nel pomeriggio piogge ancora forti o molto forti in spostamento verso i settori del Vercellese, del Vco e del Novarese.

Piogge molto intense sono in corso in Piemonte dalla serata di ieri, come da previsioni, e si contano i primi danni .

L'allerta arancione per rischio idrogeologico sulla parte occidentale della regione, gialla altrove, aveva annunciato perturbazioni localmente molto forti, in esaurimento in serata. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 4 con decine di interventi a Torino, in Val di Susa e in Val Chisone, dove si registrano una serie di allagamenti. A Mattie, poco più di 700 metri di altitudine, è esondato il rio Gerardo nella frazione Giordani ed è crollato il ponte superiore in paese, travolto da un masso: secondo le prime informazioni, sono isolate venti persone in borgata Combe. Il rio è tracimato anche a Bussoleno, paese a circa 450 metri di quota, interrompendo la statale 24 e isolando la borgata Santa Petronilla, con trenta persone. In Val Chisone i violenti temporali che si susseguono hanno trasformato in fiumi alcune strade a Perosa Argentina, portando anche detriti sulla provinciale 166, e a Villar Perosa.

Il fiume Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione a Milano. E’ questa l’allerta lanciata stamani alle 11.30 dalla Protezione civile che invita i cittadini a tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo e a limitare gli spostamenti. Sulla città piove quasi ininterrottamente dalla notte scorsa. Sono circa una ventina gli interventi effettuati dai vigli del fuoco in mattinata e altrettanti quelli in coda per cui è stata fatta richiesta, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città. A quanto fanno sapere, si tratta prevalentemente di scantinati allagati e alberi pericolanti. In via Silla, zona Figino, quattro auto sono rimaste bloccate in panne nel sottopasso allagato. I vigili del fuoco stanno intervenendo per liberare le persone che si trovano a bordo.