Maltempo, comuni colpiti nel Catanese: automobilista in panne salvato dai sommozzatori

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono impegnati in varie località del Catanese a causa dei danni causati dal maltempo. Diverse le chiamate per danni causati dall’acqua, per alberi pericolanti Ad

Aci Sant'Antonio a causa del vento sono crollate numerose luminarie. Circa dieci gli interventi di soccorso tra quelli richiesti e quelli in corso.

I comuni più colpiti sono Aci Sant'Antonio, Pedara, Trecastagni, Nicolosi ed Acireale. A Riposto il nucleo sommozzatori sta intervenendo per soccorrere un automobilista rimasto in panne sotto un cavalcavia allagato.