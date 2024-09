Chi è Alessandro Giuli, nuovo ministro della Cultura al posto di Sangiuliano

Il giornalista Alessandro Giuli, attuale direttore del museo MAXXI di Roma, è il nuovo ministro della Cultura del governo Meloni, al posto di Gennaro Sangiuliano, travolto negli ultimi giorni dalle polemiche per il "caso Boccia". Nato a Roma il 27 settembre 1975, ha studiato filosofia all’Università di Roma «La Sapienza» senza tuttavia conseguire la laurea prima di iniziare la carriera giornalistica in alcune testate locali prima di passare al Foglio, dove è diventato professionista nel 2004. È stato nominato vicedirettore nel 2008 e poi condirettore fino al 2017. Da febbraio a novembre 2017 è stato direttore di Tempi. Ha avuto una carriera diversificata, con esperienze sia nell’ambito del giornalismo che dell’intrattenimento televisivo, oltre a essere membro del comitato scientifico della Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine e analista e consulente per la Fondazione Med-Or.