Frecciarossa in ritardo di oltre 3 ore, odissea per messinesi e calabresi in viaggio da Reggio a Milano

Sono partiti ieri sera da Reggio e Villa tra le 21.10 e le 21.34 (già accumulati 6 minuti di ritardo), sarebbero dovuti arrivare a Milano Centrale alle 8.50. Ma alla stessa ora non erano ancora giunti a Roma Tiburtina. Pessimo rientro dalle vacanze per decine di messinesi e calabresi che stanno viaggiando con oltre tre ore di ritardo sul Frecciarossa 9574 del 5 settembre. 11 ore solo per arrivare nella Capitale con un treno cosiddetto ad alta velocità e un biglietto pagato anche 160 euro. In gran parte il ritardo è stato accumulato ancora prima di arrivare a Salerno. A Roma poi i viaggiatori venivano informati che era salito addirttura a 191 minuti, toccando poi anche i 200'. Trenitalia informa che il ritado è dovuto alla circolazione rallentata tra Rosarno e Pizzo (il convoglio è stato fatto transitare dalle stazioni di Ricadi, Briatico e Vibo Marina prima di giungere a Lamezia Terme) e per guasti alla linea a Battipaglia e Nola. Alla fine il treno è giunto alla stazione di Milano Centrale alle 12.05 con 195 minuti di ritardo.