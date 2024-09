Oltre 540 chili di cocaina dal valore di 100 milioni sequestrati a Catania: 5 arresti

Sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania 540 chili di cocaina del valore di oltre 100 milioni di euro . Arrestate 5 persone . In azione i militari del Comando provinciale, in collaborazione con i finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Palermo e del Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare, e con il supporto del Servizio centrale investigazioni criminalità organizzata (Scico).

La procura di Catania ha disposto dunque il sequestro di iniziativa di un totale di 450 panetti, per un peso complessivo di circa 540 chilogrammi, nonché dell’imbarcazione utilizzata per il relativo trasporto; l’arresto, in flagranza, dei 5 membri dell’equipaggio (4 italiani e 1 cittadino serbo), per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato dall’ingente quantitativo. I provvedimenti di arresto e sequestro sono stati convalidati.