Stasera l'intervista su La7 a Maria Rosaria Boccia: "Ho votato convintamente Meloni, è una donna in gamba"

Maria Rosaria Boccia: «Ho votato Giorgia Meloni, è una donna in gamba». Lo dice Maria Rosaria Boccia a La7, che ha anticipato sui social una pillola della sua intervista esclusiva con Marianna Aprile e Luca Telese sul caso Sangiuliano, che verrà trasmessa questa sera, dalle 20.30 a In Onda.

«Convintamente ho votato Giorgia Meloni e il ministro lo sa benissimo», dice in una clip dell’intervista in cui, alla domanda di Luca Telese, la donna ripete «Certo! La stimo, l’apprezzo: secondo me è una donna in gamba!».