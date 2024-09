Scandalo all'ospedale di Livorno: medico arrestato per violenza sessuale su più pazienti

L’arresto risalirebbe a circa un mese fa. Presunta violenza sessuale su pazienti è l’accusa contestata a un medico toscano di 62 anni, in servizio da tempo all’ospedale di Livorno, reparto malattie infettive. Un’inchiesta sulla quale gli inquirenti livornesi mantengono il più stretto riserbo, così come nessuna dichiarazione arriva dalla Asl Toscana nord ovest, da cui dipende l’infettivologo che vive anche a Livorno.

La notizia dell’arresto del medico, finito ai domiciliari il 9 agosto, è stata pubblicata oggi dal quotidiano Il Tirreno. Oltre al provvedimento di custodia cautelare, il 62enne infettivologo è stato anche colpito dalla misura dell’interdizione dalla professione per un anno. In conseguenza di ciò, la magistratura livornese ha informato l’Azienda sanitaria (a fine agosto) e poi anche l’Ordine dei medici nel cui albo è iscritto, dell’inchiesta a carico del dottore. Per il quale, come riferisce il quotidiano, è scattata poi la sospensione dal servizio e dall’incarico e la privazione della retribuzione, disposta dalla stessa Asl per un anno, ovvero, come si legge nell’atto pubblicato sull'albo pretorio dell’ente, per la durata della misura interdittiva salvo nuova e diversa disposizione dell’autorità giudiziaria.