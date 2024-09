Apprensione per Totò Schillaci ricoverato in ospedale. I familiari: "Condizioni stabili, controllato giorno e notte"

Ore di apprensione per il re delle notti magiche di Italia 90 Totò Schillaci. L'ex attaccante del Messina è rivoceràto in ospedale a Palermo per l'ahggravarsi delle sue condizioni di salute. Molte le voci che si erano intrecciate nel pomeriggio al punto che i familiari hanno fatto diffondere questo comunicato sui social. "Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò"