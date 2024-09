Messina indicata tra i modelli “virtuosi”: alla ribalta nel Rapporto 2024 sulla “Sostenibilità urbana”

Sette città prese come modello, capoluoghi di provincia o aree metropolitane dove «si stanno portando avanti progettualità dirette a coniugare e accrescere qualità della vita e sostenibilità nei propri territori». E tra queste sette città, c’è anche Messina, insieme con cinque realtà urbane della Lombardia (Milano, Brescia, Bergamo, Varese e Cremona) e una della Calabria (Cosenza). «Ciascuna delle città identificate riporta un diverso ricorso e mix di leve sul proprio territorio: 1) l’installazione di impianti fotovoltaici; 2) il ricorso al teleriscaldamento sia per ridurre il conferimento in discarica sia per ridurre il ricorso ai combustibili fossili nella generazione di energia; 3) l’adozione di modelli virtuosi di “waste management”, che possono anche riguardare l’elettrificazione del parco automezzi per la raccolta di rifiuti e l’installazione di pannelli fotovoltaici sui cestoni; 4) l’elettrificazione della flotta Tpl (trasporto pubblico locale) e l’adozione di modelli sostenibili per incentivare il ricorso al trasporto pubblico; 5) l’abilitazione di un’illuminazione pubblica più sostenibile grazie alla tecnologia Led con conseguenti minori consumi e maggiore sicurezza nelle strade; 6) la creazione di isole di verde urbano e la piantumazione di alberi».