Un palermitano di 78 anni è stato investito da un motociclista in via Messina Marine a Palermo. L'investitore è fuggito via senza prestare soccorso. L’anziano è stato portato all’ospedale Buccheri La Ferla. I carabinieri del radiomobile e gli agenti della polizia municipale stanno cercando il pirata della strada che è fuggito.