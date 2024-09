Rissa nel parcheggio di una discoteca di Portogruaro, grave un 30enne

Un ragazzo è stato ferito in modo grave da tre coltellate alla schiena durante una rissa nelle prime ore del mattino nel parcheggio della frequentatissima discoteca Palmariva a Fossalta di Portogruaro. Per l’episodio, dai contorni ancora non chiari, i Carabinieri hanno fermato due giovani, uno dei quali è un militare della base Usaf di Aviano.

La rissa è iniziata nel parcheggio, subito dopo la chiusura del locale, coinvolgendo più persone. E’ culminata nell’accoltellamento del giovane 30enne di origini straniere. La fidanzata della vittima è corsa in discoteca per chiedere aiuto: l'uomo è stato trasportato nell’infermeria del locale per tamponare le ferite e la copiosa perdita di sangue, in attesa dell’ambulanza che lo ha condotto in ospedale. Fino all’arrivo dei soccorritori è sempre rimasto cosciente.

Nel frattempo i presunti aggressori sono fuggiti in auto ma sono stati individuati poco dopo dai carabinieri sulla scorta delle indicazioni fornite dalla security e dal personale del locale. Quanto al movente che ha scatenato la rissa, i carabinieri lo stanno vagliando attentamente perché appare al momento poco verosimile.