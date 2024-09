Era andata col figlio a cercare funghi, ma si è persa: ritrovata donna di 86 anni scomparsa nel Cosentino

Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria - CNSAS è stato allertato in serata dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza per la ricerca di una donna di 86 anni, T. F. le iniziali, scomparsa in territorio impervio in località Pallone nel comune di Marzi (CS). La donna, uscita nel pomeriggio di oggi a cercare funghi in compagnia del figlio, non ha fatto ritorno nei pressi del punto di incontro con il figlio. A dare l'allarme proprio lui. Una squadra di tecnici della Stazione Alpina Sila Lorica si è portata in zona ed è stato attivato il Piano per la Ricerca delle Persone Scomparse della Prefettura di Cosenza.

L'anziana fortunatamente è stata ritrovata in serata.