Polemica al G7 Cultura: lo scontro tra Boccia e Venezi mette a rischio il concerto a Pompei

Le polemiche che si sono concentrate sull'evento per lo scontro Sangiuliano-Boccia , originate proprio dal coinvolgimento dell’ imprenditrice nell’organizzazione del summit , non depongono a favore del mantenimento del progetto iniziale. Tanto meno ora che tra i litiganti se ne è aggiunta un’altra, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi .

Il concerto, in particolare, sembrerebbe molto a rischio dopo che Maria Rosaria Boccia ha accusato la direttrice d’orchestra di essere in conflitto di interessi. Venezi, sostiene Boccia, è stata nominata da Sangiuliano Consigliera per la musica: «ben retribuita. Ed è anche direttrice di un teatro, fa concerti privati retribuiti e si esibirà anche per il G7 Cultura e il ministero le riconosce un cachet». Un duro attacco che provoca intanto l’immediata reazione della musicista che ha già messo al lavoro i suoi legali per diffidarla. Ma che potrebbe comunque prestare il fianco a nuove polemiche.

Boccia, per altro, non molla. «Male non fare, paura non avere» è il messaggio che oggi recapita l’imprenditrice alla direttrice d’orchestra, ricordandole di aver solo riportato dei dati «che il Ministero della Cultura ha pubblicato».