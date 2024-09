Giuseppe Saletta nuovo consulente del consolato onorario del Marocco in Calabria

Il console onorario del Marocco in Calabria Domenico Naccari ha nominato un nuovo consulente l'avvocato Giuseppe Saletta: il legale si occuperà degli aspetti giuridici del consolato e dei rapporti con gli enti pubblici e privati.

La nomina, ha ricevuto il benestare dalle autorità marocchine e segue quella del commendatore Nicolino Lagamba referente in riferimento agli eventi culturali, istituzionali, internazionali e ai gemellaggi.Giuseppe Saletta è attualmente

Consigliere dell'Ordine degli avvocati di Palmi ed in passato è stato vice presidente della provincia di Reggio Calabria e assessore presso il comune di Palmi. Il suo incarico, cristallizza una collaborazione che ha portato il consolato del Marocco ad avere importanti rapporti istituzionali in Calabria.

"La nomina dell'avvocato Giuseppe Saletta rappresenta un ulteriore tassello all'importante azione sul territorio calabrese che stiamo svolgendo a tutela dei cittadini marocchini ed in rappresentanza del Regno del Marocco" ha dichiarato il console onorario del Regno del Marocco in Calabria Domenico Naccari.