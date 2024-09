Maria Rosaria Boccia, per lei accesso interdetto alla Camera: "Dimostrerò la verità per amore della democrazia"

La replica dei legali di Beatrice Venezi

In risposta alle dichiarazioni di Maria Rosaria Boccia, i legali della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi hanno chiarito che «il maestro Venezi non è mai incorso in alcuna ipotesi di conflitto di interessi: la chiarezza, la trasparenza e l’onestà rappresentano valori fondamentali per Beatrice Venezi». Questa replica è stata indirizzata a Boccia, all’emittente La7, nonché alla testata La Repubblica per l’articolo pubblicato l’8 settembre 2024, intitolato "Amiche, parenti, sodali l’ultimo blitz dell’ex ministro. E spunta il caso Venezi al G7", riproposto anche da Dagospia.

Il ruolo di consigliere e la posizione di Venezi

Nella nota firmata dai legali di Venezi si legge: «Com'è noto, il ruolo di consigliere del ministro è un incarico di mera consulenza tecnica che non comporta alcuna facoltà di adottare decisioni o atti di indirizzo, né impedisce a un libero professionista di proseguire nella propria attività principale. Inoltre, contrariamente a quanto asserito in maniera inesatta e strumentale dalla sig.ra Boccia, la maestro Venezi non 'dirige' alcun teatro né ente che sia beneficiario di fondi pubblici».