Totò Schillaci, le condizioni dell'ex bomber migliorano grazie alle terapie farmacologiche

Fiato sospeso per le condizioni di Totò Schillaci, eroe dei mondiali di Italia '90. L’ex bomber di Juventus e Inter, e protagonista per diverse straordinarie stagioni come attaccante del Messina, ha fatto sognare un’intera generazione grazie alle sue giocate, soprattutto con addosso la maglia azzurra in quella Coppa del Mondo chiusa al terzo posto.

Schillaci è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo nel reparto di pneumologia da sabato e nei giorni scorsi anche alcuni tifosi e fan hanno provato a sostenerlo a distanza recandosi nel complesso ospedaliero del capoluogo siciliano. Secondo l'ultimo aggiornamento medico le sue condizioni cliniche sono in miglioramento. "Stanotte - si legge nel comunicato della direzione sanitaria Arnas Civico Di Cristina - si è registrata una aritmia atriale, ben tollerata dal paziente, per cui è stato iniziato un trattamento farmacologico che ha determinato stabilizzazione della frequenza cardiaca. Le terapie farmacologiche sono valse ad ottenere un miglioramento del compenso respiratorio con riduzione del supporto di ossigeno. In atto il paziente è vigile, cosciente, con netto miglioramento dello stato ansioso, per cui riposa tranquillo".