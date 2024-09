Addio a Caterina Valente. Fece ballare il mondo con la sua "Bongo Cha Cha Cha"

È morta, all’età di 93 anni, Caterina Valente. La scomparsa il 9 settembre, ma la famiglia lo ha reso noto solo ora, pubblicando un post sulla pagina Facebook ufficiale dell’artista con le date di nascita (14 gennaio 1931) e di morte. «Cantante, chitarrista, ballerina italo-francese nominata ai Grammy è morta pacificamente di cause naturali nella sua casa di Lugano in Svizzera», si legge. «Per quanto riguarda i desideri del defunto, i funerali si sono svolti nella massima privacy e non ci saranno altre cerimonie o memoriali. Vi chiediamo di rispettare la privacy dei familiari e amici in questo momento così delicato».

Nata a Parigi, Caterina era la quarta figlia di Maria and Giuseppe Valente, artisti italiani trapiantati in Francia. Nelle sue vene scorreva l’amore per lo spettacolo e riuscì a imporsi nel mondo della musica e dell’intrattenimento a livello mondiale tra gli anni '50 e '60. Non solo musica e danza, ma anche cinema (ha recitato in vari film) e televisione, quando nel 1959 Mario Riva la lanciò sul piccolo schermo con Il Musichiere e i suoi dischi entrarono anche nelle classifiche italiane, dopo quelle francesi e tedesche. Negli anni Sessanta debuttò come conduttrice in Rai. Tra i suoi maggiori successi Till e Personalità, brano ritmico che arrivò primo in classifica e venne poi reinterpretato anche da Mina e da Adriano Celentano, Ciao, Precipitevolissimevolmente, Stanotte come ogni notte, Nessuno al mondo, Twistin' the twist. Nel 2001, anno del ritiro dalle scene, erano oltre 1500 i brani da lei incisi, e in tredici lingue diverse. Nel 2021 il duo di dj inglesi Goodboys ha rilanciato una versione dance remixata della canzone Bongo Cha Cha Cha, brano pubblicato da Valente nel 1959. (ANSA).