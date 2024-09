È morto Luca Giurato, lutto nel giornalismo italiano

E’ morto Luca Giurato. Giornalista e conduttore televisivo, molto noto al grande pubblico. Secondo quanto apprende l’ANSA, si è spento a 84 anni intorno all'ora di pranzo.

Figlio del diplomatico siciliano Giovanni Giurato e nipote del drammaturgo Giovacchino Forzano, Giurato ha iniziato la sua carriera giornalistica come cronista per Paese Sera, diventando giornalista professionista nel 1965. Ha lavorato per La Stampa e ha ricoperto ruoli di rilievo alla Rai, come direttore del GR1 e vicedirettore del TG1.

La sua prima apparizione televisiva risale al 1992 con "A tutta stampa", ma il grande successo arrivò con "Domenica In" e "Unomattina" su Rai 1, dove ha lavorato fino al 2008. Ha collaborato con colleghi come Mara Venier, Antonella Clerici e Monica Maggioni. Conosciuto anche per le sue gaffe, Giurato è stato spesso protagonista di parodie da parte di programmi come "Mai dire gol" e "Striscia la notizia".

Giurato ha avuto una vita privata ricca, con un secondo matrimonio con Daniela Vergara, giornalista Rai. Era padre di un figlio nato dal primo matrimonio con Gianna Furio e nonno. Aveva anche due fratelli, Flavio, cantautore, e Blasco, direttore della fotografia, e una sorella, Claudia, geologa.