Beve vodka il primo giorno di scuola: 14enne in coma etilico. E' accaduto a Lecce

Una studentessa di 14 anni della provincia di Lecce è stata ricoverata in coma etilico dopo aver bevuto vodka.

La vodka era contenuta all'interno di una borraccia, portata dall'adolescente a scuola in occasione del primo giorno della ripresa delle lezioni. La 14enne non sarebbe pericolo di vita, ma resta sotto osservazione

Questo episodio è particolarmente preoccupante, soprattutto perché coinvolge una studentessa così giovane e potrebbe essere legato a una sfida social, fenomeno che continua a essere fonte di pericolo tra i più giovani. L'abuso di alcolici da parte di adolescenti, specialmente in ambienti scolastici, solleva domande importanti sulla consapevolezza dei rischi legati al consumo di alcol e sull'influenza delle dinamiche sociali, comprese quelle virtuali.

Le indagini in corso mirano a capire come la ragazza e le sue compagne siano entrate in possesso della vodka, e questo potrebbe portare alla responsabilizzazione non solo delle studentesse, ma anche di chi ha facilitato l'accesso all'alcol. Anche la scuola sta cercando di chiarire eventuali responsabilità interne, sia per garantire la sicurezza degli studenti che per prevenire simili incidenti in futuro.