Chi è Stefania Battistini, la giornalista Rai che racconta la guerra in Ucraina

Stefania Battistini, inserita oggi dalla Federazione russa nella lista dei ricercati , è una giornalista e inviata speciale del Tg1 che ha seguito da vicino l'evolversi della guerra in Ucraina sin da dieci giorni prima dell'inizio dell'invasione russa. Con un approccio coraggioso e diretto, Battistini ha raccontato in prima linea i drammi, le storie umane e le complessità geopolitiche del conflitto, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione del pubblico e della critica. Per il suo lavoro in Ucraina, ha ricevuto riconoscimenti di grande prestigio come il Premio Internazionale Flaiano per la Televisione, il Premio Biagio Agnes, il Premio Maria Grazia Cutuli e il Guidarello per il Giornalismo d’Autore.

Non nuova alle zone di conflitto, Stefania Battistini ha una vasta esperienza internazionale. Per Speciali Tg1, ha lavorato tra Siria e Iraq, raccontando la liberazione delle città e dei territori sotto il controllo dell'ISIS, fornendo testimonianze cruciali sugli effetti devastanti delle guerre e sulla resilienza delle popolazioni locali. È stata anche in Armenia e nel Nagorno Karabakh, dove ha seguito le tensioni e i conflitti in quella regione travagliata, approfondendo le implicazioni storiche e culturali.