Elisabetta Gregoraci, secondo ricovero in pochi giorni: "E' il momento di prendermi cura di me stessa"

Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram una foto che ha destato preoccupazione tra i suoi fan: lo scatto la mostra in un letto d'ospedale, con il braccio collegato a una flebo. Con una breve didascalia, la showgirl calabrese spiega che questo non è il primo ricovero in pochi giorni, ma rassicura tutti che non si tratta di nulla di grave. "Ora è il momento di prendermi cura di me stessa," scrive, invitando i suoi sostenitori a inviarle energia positiva.

Questa improvvisa pausa forzata arriva in un momento in cui Elisabetta sta pianificando il suo ritorno sul piccolo schermo. Da sempre legata a progetti a lungo termine, qualche giorno fa la Gregoraci aveva infatti espresso il suo dispiacere per aver dovuto abbandonare "Battiti Live" dopo sette anni di conduzione. Elisabetta, però, è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva con "Questioni di Stile" su Rai 2, in partenza il 26 settembre, e come ospite nel programma "Storie di donne al bivio" di Monica Setta.