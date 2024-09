Per l'ex ministro Sangiuliano una stanza nella sede Rai-Vaticano di Borgo Sant'Angelo

L’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rientrato in Rai dopo il caso sollevato da Maria Rosaria Boccia che ha portato alle sue dimissioni, ha avuto in assegnazione una stanza nella sede di Rai Vaticano a Borgo Sant'Angelo, dove si sarebbe già recato.

Si tratterebbe, però, di un’assegnazione provvisoria, dovuta a motivazioni meramente logistiche. Sangiuliano, infatti, dovrebbe smaltire nei prossimi mesi il monte ferie, di circa 300 giorni, che ha a disposizione e dovrebbe quindi essere raramente in ufficio. Per il momento l’ex direttore del Tg2, che ha incontrato i vertici di Viale Mazzini nei giorni scorsi, resta a disposizione dell’amministratore delegato Roberto Sergio. Per il suo futuro si sono susseguite diverse indiscrezioni. Dall’assegnazione della guida di una testata, fino alla direzione generale della Tv di San Marino che resta vacante. Si ipotizza anche un incarico nel Centro Studi Rai. La decisione verrà probabilmente presa solo dopo che si sarà sbloccata la trattiva sulle nomine e si sarà così definito il futuro dei vertici della tv pubblica.