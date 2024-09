Scuola, il messaggio di inizio anno del dirigente generale dell'Usr Sicilia Giuseppe Pierro

Contrasto alla dispersione scolastica, prevenzione e lotta contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo a danno di bambine e bambini, adolescenti, giovani. E ancora il patto educativo scuola – famiglia, educazione a un corretto e intelligente utilizzo delle tecnologie digitali, in particolare dei social, educazione all’affettività e al rispetto contro ogni forma di discriminazione.

Sono tra i temi affrontati nel messaggio alla scuola siciliana dal Dirigente generale dell’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro. La versione integrale è pubblicata sul sito dell’USR Sicilia.

“Questa Direzione Generale ha messo in campo tante professionalità e strumenti per rendere più tempestiva ed efficace la tutela dei minori in sinergia con le diverse istituzioni locali – si legge nel messaggio pubblicato oggi sul sito dell’USR Sicilia -. Le nostre antenne sul territorio sono gli Osservatori di area sulla dispersione scolastica e i tanti operatori psicopedagogici che costituiscono oggi una realtà consolidata di questo Ufficio. La speranza è che la nostra attività possa dare davvero un contributo nell’orientare le politiche sociali del territorio. Il ritorno tra i banchi anche di una sola studentessa o studente è un successo per la scuola e per la collettività intera”.