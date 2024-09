Si cerca un palermitano di 22 anni disperso nel mare di Terrasini

Proseguono a Terrasini le operazioni di ricerca, iniziate nel pomeriggio di ieri, di un 22enne disperso in mare località Villasolemare. E' finito in mare trascinato da un’onda insieme ad un amico. Quest’ultimo, dopo una ventina di minuti, è riuscito a riguadagnare la riva, mentre il giovane è sparito tra le onde. In coordinamento con il personale della Capitaneria di Porto, i sommozzatori dei Vigili del fuoco stanno effettuando delle operazioni di ricerca in acqua, mentre da terra stanno operando squadre del nucleo SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto) in ricognizione aerea sulla zona del soccorso. In prossimità delle operazioni di ricerca è stato predisposto un Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle operazioni.