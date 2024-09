Silenzi e lacrime per l'addio a Fabio, Daniela e Lorenzo: a Paderno migliaia per l'ultimo saluto alla famiglia sterminata dal figlio 17enne

Silenzio, lacrime, palloncini colorati e una lunga e dolorosa riflessione con in sottofondo la musica di Ennio Morricone, hanno accompagnato l'ultimo saluto a mamma Daniela, papà Fabio e al giovanissimo Lorenzo, uccisi il 2 settembre scorso nella loro abitazione di Paderno Dugnano (Milano), dal figlio maggiore della coppia, in carcere a 17 anni per una strage familiare per la quale non ha ancora saputo dare una motivazione.

Funerali nella chiesa di Santa Maria Nascente

Nella chiesa di Santa Maria Nascente migliaia di persone sono accorse per la celebrazione dei funerali, officiati dall’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini che nella sua omelia ha immaginato un dialogo con Dio, profondo e doloroso, nel quale un fratello perdona, una madre ama incondizionatamente e un padre non si difende perché protegge. Familiari, i nonni e gli zii che vivono proprio accanto alla villetta della tragedia, amici e compagni di scuola di Lorenzo, 12 anni, si sono stretti l’uno all’altro fino alla fine della funzione, quando decine di palloncini azzurri con scritto «ciao Lorenzo» sono stati liberati in cielo tra applausi e singhiozzi.