Chi è Angelica Schiatti: la cantante che accusa Morgan di stalking e diffamazione

Angelica Schiatti, 35 anni, frontwoman dalla voce graffiante dei Santa Margaret, è una figura complessa e determinata nel panorama musicale italiano. Conosciuta per il suo talento artistico, Angelica ha recentemente catturato l'attenzione mediatica non solo per la sua musica, ma anche per la sua battaglia legale con Marco Castoldi, in arte Morgan, in cui le due versioni dei fatti divergono profondamente. Dalla musica ai tribunali: la determinazione di angelica Angelica Schiatti ha costruito il suo nome come la potente voce dei Santa Margaret, una band milanese che ha guadagnato il plauso della critica con un mix di rock, blues e sonorità moderne. "Il Suono Analogico Cova la Sua Vendetta Vol.1" è l'album che li ha portati alla ribalta, un lavoro che riflette il loro impegno nella ricerca di un sound puro e coinvolgente.

La sua vita privata, tuttavia, ha preso una svolta difficile. Dopo la fine della sua relazione con Morgan nel 2020, Schiatti ha presentato una denuncia contro di lui per stalking e diffamazione, affermando di sentirsi vittima di molestie e comportamenti che lei descrive come persecutori. La cantante sostiene di aver preso questa decisione dopo aver valutato attentamente la situazione, consapevole della notorietà e del potere mediatico dell'ex compagno. Le dichiarazioni di Morgan e la difesa di Schiatti In risposta alle accuse, Morgan ha negato ogni comportamento di stalking e ha chiesto di poter accedere alla giustizia riparativa, un percorso di conciliazione. "Non sono uno stalker e ho chiesto scusa per alcune parole dette in un momento difficile della mia vita", ha dichiarato Morgan in aula, ribadendo la sua volontà di chiarire la sua posizione. Il suo avvocato, Rossella Gallo, ha precisato che molte delle accuse circolate non fanno parte del fascicolo dell'inchiesta.