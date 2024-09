L'ultimo commosso addio a Luca Giurato. La moglie Daniela Vergara: "Lascia un messaggio di semplicità"

Da Mara Venier a Amedeo Goria a Pier Ferdinando Casini: tanti amici dello spettacolo, ma anche del giornalismo e della politica nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma per i funerali di Luca Giurato, giornalista e conduttore tv morto l'11 settembre a 84 anni.

Mara Venier ha ricordato proprio oggi il conduttore che le è stato a lungo a fianco in tv, presentando in conferenza stampa la nuova edizione di 'Domenica In': "Abbiamo fatto proprio qui (nella sede Rai a viale Mazzini, ndr) la prima conferenza stampa della stagione 1993-1994, lui mi volle vicina. Se sono ancora qui è grazie a lui", ha detto.

La moglie: "Lascia messaggio di semplicità"

«Con la sua semplicità, con il suo modo d’essere, con il suo modo di vivere e di vedere la vita, Luca lascia un messaggio forte a tutti noi. Se seguissimo quella strada, qualche volta, ci sarebbero meno problemi tra le persone. Lui non voleva insegnare, non era questo che voleva, però lo faceva con il suo esempio, per come era». Così Daniela Vergara, giornalista Rai e moglie di Luca Giurato, all’uscita dalla Chiesa degli Artisti a Roma, dove si sono svolti oggi i funerali del giornalista, scomparso mercoledì all’età di 84 anni.