Treno passeggeri deraglia a Milano, ci sono 6 feriti

Un treno passeggeri è deragliato a Milano in via Pallanza all’incrocio con viale Fulvio Testi. La fuoriuscita dai binari sarebbe stato provocata da un convoglio merci, dopo che da quest’ultimo si sarebbe improvvisamente sganciato un container. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco che stanno provvedendo, oltre che a mettere in sicurezza l’area, anche alla discesa dei passeggeri dal primo treno. Risultano esserci 6 feriti non gravi. A cominciare da un macchinista di 24 anni, che ha riportato un trauma a torace e schiena ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Niguarda. I passeggeri - secondo quanto riferito da Areu - con policontusioni, portati al Fatebenefratelli e al San Raffaele, sono due uomini di 35 e 51 anni e due donne di 37 e 64 anni.

«Fortunatamente nessuna delle sei persone rimaste ferite nell’incidente ferroviario, avvenuto questa mattina alle 6.30, nei pressi della stazione Greco Pirelli di Milano, versa in gravi condizioni. Una in codice giallo e cinque in codice verde, sono state trasportate in ospedale dai soccorritori di Areu che hanno inoltre valutato sul posto i restanti 127 passeggeri rimasti illesi». Lo rende noto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in merito all’incidente ferroviario avvenuto all’alba di questa mattina che ha coinvolto due treni merci e un treno passeggeri.