Incendio in un appartamento a Trezzo sull'Adda, 70enne muore carbonizzato

Grave incendio questa mattina in un appartamento a Trezzo sull'Adda, nel Milanese, dove un 70enne senegalese senza fissa dimora è morto carbonizzato. Il rogo è esploso intorno alle 6.30 per cause ancora da accertare e le fiamme hanno coinvolto anche altre quattro unità abitative giudicate al momento non agibili. A quanto riferiscono i vigili del fuoco, una persona è stata ricoverata in codice giallo, mentre altre 37 sono state assistite sul posto dagli operatori sanitari. L’appartamento, in via Jacopo da Trezzo e nel quale la vittima non abitava stabilmente, è risultato privo di corrente. Nell’abitazione saranno effettuati i rilievi da parte del Nucleo Investigativo Antincendio regionale nel tentativo di capire come si sono sviluppate le fiamme.

Ad essere stata portata in ospedale è stata una donna di 92 anni, allettata, che si trovava in uno degli appartamenti coinvolti dai fumi e dalle fiamme. Accompagnata al pronto soccorso di Zingonia, in provincia di Bergamo, dopo che i soccorritori hanno sfondato la porta per trarla in salvo, non sembrerebbe essere in gravi condizioni.

Nella corte in cui è scoppiato l’incendio, che si trova nel centro del paese, sono intervenuti anche i carabinieri di Cassano d’Adda. Le cause non sono ancora state accertate, ma al momento si esclude un rogo di origine dolosa. Il 70enne che ha perso la vita occupava l’appartamento abusivamente.